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В WBC пояснили, почему ещё не вернули Поветкина в рейтинги

28 августа 2017, понедельник. 09:30 Бокс/ММА

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что российский супертяжеловес Александр Поветкин не вернулся в рейтинги организации, поскольку его дело всё ещё находится на рассмотрении.

«Поветкин пока не может быть возвращен в рейтинги. Мы продолжаем рассмотрение его апелляции, находимся на связи с его адвокатом. Соответственно, отстранение пока сохраняется», — цитирует Сулеймана ТАСС.

Напомним, что россиянин был исключён из рейтингов всех ведущих мировых организаций после повторного нарушения антидопинговых правил в апреле текущего года. Однако на данный момент Поветкин уже возвращён в рейтинги IBF, WBA и WBO.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Александр Поветкин WBC
Новости. Бокс/ММА
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