В WBC пояснили, почему ещё не вернули Поветкина в рейтинги

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что российский супертяжеловес Александр Поветкин не вернулся в рейтинги организации, поскольку его дело всё ещё находится на рассмотрении.



«Поветкин пока не может быть возвращен в рейтинги. Мы продолжаем рассмотрение его апелляции, находимся на связи с его адвокатом. Соответственно, отстранение пока сохраняется», — цитирует Сулеймана ТАСС.



Напомним, что россиянин был исключён из рейтингов всех ведущих мировых организаций после повторного нарушения антидопинговых правил в апреле текущего года. Однако на данный момент Поветкин уже возвращён в рейтинги IBF, WBA и WBO.