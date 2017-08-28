Мейвезер-младший: надеюсь, я смогу найти нового Мейвезера

Флойд Мейвезер-младший сказал о том, что помимо бизнес-проектов намерен заниматься помощью талантливым боксёрам. Американец надеется раскрыть новый талант, соизмеримый с его собственным.



26 августа в Лас-Вегасе Мейвезер одержал досрочную победу над Конором Макгрегором.



«Я просто хочу помочь молодым бойцам. Мой отец — тренер, он научил меня этому спорту. Всё, чему он меня учил, всё ещё со мной. Тренеры помогают бойцам становиться лучше, учат их, как стать суперзвёздами, не только на ринге, но и вне его. Надеюсь, я смогу найти следующего Флойда Мейвезера», — цитирует Флойда BoxingScene.