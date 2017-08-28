Малиньяджи: теперь люди увидели, что я не лжец, Макгрегор не умеет бить

Экс-чемпион мира Поли Малиньяджи считает, что бой Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером-младшим в полной мере продемонстрировал слабые боксёрские навыки ирландца.



«Очевидно, что теперь люди увидели, что я не ненавистник и не лжец. Этот парень не умеет бить. Я имею ввиду, что этот парень просто выбрасывает руки вперёд. Он не знает, как вкладывать вес в свои удары. В этих ударах не было ничего. Я находился в рингсайде, в его ударах не было ничего такого… Я отдал ему пару раундов. Нужно отдать ему должное», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.