Донской предложил пригласить Мейвезера на ВЭФ

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской намеревается в ближайшее время обратиться к организаторам Восточного экономического форума с просьбой пригласить Флойда Мейвезера-младшего в качестве одного из участников форума.



В 2015 году Мейвезер взял под свою опеку тигрицу в Сихотэ-Алинском заповеднике. Соответствующий сертификат был вручён боксёру во время его визита в Москву.



«Было бы здорово пригласить Флойда к участию в предстоящем Восточном экономическом форуме, значительная часть повестки которого посвящена охране окружающей среды. Да и к боевым искусствам на Дальнем Востоке отношение, как мы знаем, особое. Попрошу организаторов и Международный департамент это сделать в ближайшее время», — написал Донской на своей странице в «Фейсбуке».