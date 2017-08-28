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Трансляция боя Мейвезер — Макгрегор в кинотеатрах принесла $ 2,6 млн

28 августа 2017, понедельник. 16:15 Бокс/ММА

Трансляция поединка между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и и бойцом ММА Конором Макгегором в кинотеатрах принесла организаторам боя порядка $ 2,6 млн, сообщает Boxofficemojo.

Встреча этих спортсменов состоялась 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада. США) и проходила по правилам профессионального бокса. По итогам боя досрочную победу одержал Мейвезер, вынудивший рефери остановить бой в 10-м раунде, когда Макгрегор перестал защищаться.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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