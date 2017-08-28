Мейвезер-младший: рефери спас Макгрегора

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший не согласился с критикой Конора Макгрегора в адрес ранней остановки их боя. Мейвезер победил техническим нокаутом в 10-м раунде, но Макгрегор посчитал, что рефери стоило подождать, пока он упадёт.

«Я слышал его слова: „Мне должны были позволить закончить на спине или лицом вниз“. Нет, рефери спас тебя потому, что думает о твоём будущем. Ты ещё молод, и мы хотим, чтобы однажды ты снова смог драться. Так что рефери тебя спас. Тебя, а не меня. Больше сказать нечего», — приводит слова Мейвезера Boxing Scene.