Уайт: не хочу, чтобы парни из UFC выступали в боксе

Глава UFC Дэна Уайт не хочет, чтобы бойцы его организации пробовали свои силы в боксе. Такое заявление он сделал после поражения Конора Макгрегора от Флойда Мейвезера-младшего.

«Даже не хочу говорить о том, чтобы остальные мои парни проводили боксёрские матчи. Это была встреча двух суперзвёзд. Она была построена снизу — от фанатов к медиа, от них уже к нам, ещё до того, как мы начали что-либо обсуждать. Это было особенное и редкое событие. И я не собираюсь повторять его», — приводит слова Уайта Boxing Scene.