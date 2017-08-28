Джонс: мне сильно повезло в жизни, я за многое должен быть благодарен

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс впервые обратился к поклонникам после обвинения в употреблении допинга.

«Времена вроде нынешних напоминают мне о том, как сильно мне повезло в жизни. Я так за многое должен быть благодарен», — написал Джонс в «Твиттере».

Ранее стало известно, что проба «А», взятая у Джонса после победы над Даниэлем Кормье, дала положительный результат на стероид туринабол. На данный момент Джонс предварительно отстранён USADA. Сторона бойца запросила вскрытие пробы «Б» и настаивает на невиновности Джонса.