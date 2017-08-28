175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Де ла Хойя: Мейвезер позволял Макгрегору выигрывать в начале боя

28 августа 2017, понедельник. 21:36 Бокс/ММА

Промоутер Оскар де ла Хойя считает, что Конор Макгрегор добивался успеха в начале боя с Флойдом Мейвезером потому, что американец ему позволял.

«Он выигрывал потому, что Мейвезер ему позволял. В четырёх из пяти первых раундов Флойд позволял ему.

Посмотрев этот бой, я считаю, что Канело нокаутировал бы Макгрегора за один-два раунда. Я уважаю любого бойца, который выходит на ринг. То, что Макгрегор хотя бы пытался, уже вызывает большое уважение. Но MMA и бокс — два разных вида спорта, и я не хочу видеть подобный бой снова", — приводит слова де ла Хойи MMA Fighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Оскар де ла Хойя Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
28 августа 2017, понедельник
21:36 Де ла Хойя: Мейвезер позволял Макгрегору выигрывать в начале боя
20:56 Джонс: мне сильно повезло в жизни, я за многое должен быть благодарен
19:49 Уайт: не хочу, чтобы парни из UFC выступали в боксе
18:36 Мейвезер-младший: рефери спас Макгрегора
17:33 Харитонов: Нурмагомедов — фаворит в бою с Макгрегором
17:13 Леброн Джеймс: Макгрегор, ты чемпион и просто монстр
16:35 Рой Джонс проведёт открытую тренировку под Челябинском
16:15 Трансляция боя Мейвезер — Макгрегор в кинотеатрах принесла $ 2,6 млн
15:53 Цзю: бой Мейвезера и Макгрегора не стоил таких денег, какие они заработали
15:32 Донской предложил пригласить Мейвезера на ВЭФ
14:57 Хан: нужно отдать должное Макгрегору, он дрался как лев
14:17 Менеджер Макгрегора: Конор хочет третьего боя с Диасом
12:47 Кевин Ли желает защитить титул временного чемпиона UFC в бою с Нурмагомедовым
12:24 Малиньяджи: теперь люди увидели, что я не лжец, Макгрегор не умеет бить
11:13 Реванш Пакьяо с Хорном может не состояться
10:39 Мейвезер-младший: надеюсь, я смогу найти нового Мейвезера
09:30 В WBC пояснили, почему ещё не вернули Поветкина в рейтинги
09:18 ФБР требует отстранения судей, обслуживавших бой Хамукова на ЧМ-2017
01:57 Тищенко и Егоров пробились в четвертьфинал ЧМ по боксу в Гамбурге
00:27 Рябинский: бой Мейвезер — Макгрегор — круто сделанный цирк
27 августа 2017, воскресенье
23:32 Вице-президент UFC: на 99,999 % в организме Джонса был допинг
22:57 Малиньяджи: Макгрегор минуту не бил в ответ, рефери правильно остановил бой
22:03 Фроч: будь Макгрегор боксёром, я бы сказал, что его деклассировали
21:26 Уорд: ожидал меньшего от Макгрегора и большего от Мейвезера
20:18 Мозли: Макгрегор выступил лучше, чем я ожидал
19:43 Макгрегор: судейство в бою с Мейвезером было очень пристрастным
18:55 Котто подтвердил намерение провести бой с победителем пары Головкин — Альварес
17:43 Валуев: сенсации не произошло, Макгрегор должен был выдержать больше 6 раундов
16:49 Видео нокаута в поединке Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор
16:16 Общая сумма дохода Мейвезера за карьеру перевалила за $ 1 млрд
16:01 Нурмагомедов: Макгрегор — хороший боксёр на три раунда
15:21 Мейвезер: я не идиот, чтобы отказаться от $ 300 млн за 36 минут боя
15:06 Макгрегор: бой с Мейвезером обеспечил меня деньгами на всю жизнь
14:40 Кадыров: Мейвезер растянул бой ради зрителя на множество раундов
14:07 Владимир Кличко: примите рекорд Мейвезера, он это сделал
13:56 Клеверли завершил карьеру после поражения от Баду Джека
13:16 Макгрегор в бою с Мейвезером нанёс больше точных ударов, чем Пакьяо
12:55 Нурмагомедов: велика вероятность, что мы встретимся с Макгрегором 30 декабря
12:44 Макгрегор пришёл на пресс-конференцию после боя с бутылкой виски
12:35 Нурмагомедов: Мейвезер постарел и не вернулся бы ради боя с Головкиным
12:20 Тарасов: с удовольствием смотрел бой Мейвезера с Макгрегором
11:50 Мейвезер: по продажам PPV бой с Макгрегором превзошёл встречу с Пакьяо
11:40 Нурмагомедов предложил Макгрегору бой 30 декабря на турнире UFC 219
11:30 Как Макгрегор «заливал горе» после нокаута от Мейвезера. Фоторепортаж
11:19 Лопырёва: Макгрегор не побоялся выйти на ринг с живой легендой бокса
Все новости RSS
Партнерский контент