Де ла Хойя: Мейвезер позволял Макгрегору выигрывать в начале боя

Промоутер Оскар де ла Хойя считает, что Конор Макгрегор добивался успеха в начале боя с Флойдом Мейвезером потому, что американец ему позволял.

«Он выигрывал потому, что Мейвезер ему позволял. В четырёх из пяти первых раундов Флойд позволял ему.

Посмотрев этот бой, я считаю, что Канело нокаутировал бы Макгрегора за один-два раунда. Я уважаю любого бойца, который выходит на ринг. То, что Макгрегор хотя бы пытался, уже вызывает большое уважение. Но MMA и бокс — два разных вида спорта, и я не хочу видеть подобный бой снова", — приводит слова де ла Хойи MMA Fighting.