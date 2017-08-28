Кормье: Джонсу не было нужды принимать допинг

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье выразил сожаление из-за того, что нынешний обладатель титула Джон Джонс употреблял допинг.

«Меня затошнило от этой новости. Пришлось пойти в комнату и лечь, голова кружилась. Знаете, что грустно? Я не думаю, что ему вообще требовалось делать что-то такое. Не было нужды ничего принимать.

Я действительно мог бы сразиться с ним снова. Только не знаю, успею ли теперь. Не уверен, что у меня хватит времени", — приводит слова Кормье MMA Fighting.

О положительной допинг-пробе Джонса стало известно после его победы над Кормье.