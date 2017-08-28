Келлерман: Макгрегор попадал по Мейвезеру чаще большинства

Телеаналитик Макс Келлерман похвалил Конора Макгрегора за выступление в бою с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Должен сказать, что Макгрегор заслужил невероятное уважение. Он исключительный боец. Выделяется даже среди чемпионов. Он дебютировал в профессиональном боксе против величайшего бойца и сделал достаточно, чтобы держаться в бою. Уже то, что он продержался 10 раундов в дебютном бою, впечатляет.

Говорят, что он нанёс 111 точных ударов. Нет, такого не было. Но он нанёс 10-12 точных ударов, и это больше, чем удавалось большинству соперников Флойда", — цитирует Келлермана Boxing Scene.