Эллерб: у Макгрегора определённо есть будущее в боксе

Леонард Эллерб, советник Флойда Мейвезера-младшего, считает, что у Конора Макгрегора есть всё необходимое, чтобы продолжить карьеру в боксе.



«На самом деле я был очень удивлён его способностью делать определённые вещи. У него определённо есть будущее в боксе, если он этого захочет. Он очень сильный соперник. У него есть мужество, и он очень многое показал в своём дебютном бою. Я думаю, что вызвал у UFC гордость, вызвал гордость за свою страну, и он определённо может высоко держать голову. Он жёсткий, как гвоздь, и он не хотел ложиться. И я понимаю, почему он считается самой большой звездой UFC и одной из крупнейших в спорте», — цитирует Эллерба BoxingScene.