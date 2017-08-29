Мейвезер-младший надеется, что Макгрегор не будет продолжать боксировать

Флойд Мейвезер-младший считает, что Конору Макгрегору не следует уходить из UFC в бокс. 26 августа Флойд одержал досрочную победу над Макгрегором в дебютном для него боксёрском поединке.



«Конор Макгрегор — адский боец, и я хочу, чтобы он продолжал выступать в UFC, делать то, что у него лучше всего получается. Вам нужно понять, мне уже 40 лет и я не боксировал почти 800 дней. А он оставался активным, продолжал драться, активно тренироваться в боксёрском зале и в зале UFC.



Другие боксёры, эти молодые львы, они выбрасывают намного больше комбинаций, чем выбрасываю я. Я просто разбивал его защиту одиночными ударами. А молодые парни, которые выбрасывают намного больше комбинаций, остановят его гораздо раньше», — цитирует Мейвезера BoxingScene.