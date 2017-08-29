Доходы от продажи билетов на бой Головкин — Альварес составили $ 30 млн

Доход от продажи билетов на поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом составил $ 30 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Los Angeles Times Лэнс Пигмайр со ссылкой на промоутеров обоих боксёров, по словам которых все 4000 билетов на предстоящий бой уже распроданы.



Поединок Головкин — Альварес станет главным событием вечера профессионального бокса, проведение которого запланировано на 16 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).