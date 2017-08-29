Магомедшарипов получил нового соперника на турнир UFC Fight Nught 115

2 сентября в Роттердаме (Голландия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Nught 115. В его рамках примут участие пять российских бойцов. Менее чем за неделю до турнира у одного из них поменялся соперник.

Забит Магомедшарипов должен был провести поединок с Ником Хайном, однако последний получил травму. В связи с этим UFC нашла ему замену в лице Майка Сантьяго, сообщает MMA Fighting.

Отметим, что главным событием вечера также станет бой с участием россиянина. Тяжеловес Александр Волков встретится со Стефаном Штруве.