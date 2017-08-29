Келлерман: Кроуфорд и Спенс нокаутируют Мейвезера

Телеаналитик Макс Келлерман считает, что бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер выбрал идеальный момент для завершения карьеры.

«Я не хочу недооценивать ту работу, которую проделал Конор, но Флойду уже 40 лет, и он обязан остановиться. Сейчас мы видим много молодых бойцов, по крайней мере несколько, которые способны нокаутировать его.

Я понимаю, что с ними Мейвезер не дрался бы таким же образом, как с Макгрегором, но в бою с теми же Кроуфордом и Спенсом он не пройдёт всю дистанцию. Так что с него хватит, он выбрал идеальное время для завершения карьеры", — приводит слова Келлермана BoxingScene.

В минувшие выходные Флойд Мейвезер провёл свой последний бой на профессиональном ринге, победив техническим нокаутом бойца UFC Конора Макгрегора.