Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну не выступит на турнире UFC 215, сообщает Sherdog. Первоначально планировалось, что его бой с Жуниором дус Сантусом станет одним из главных на вечере в Эдмонтоне 9 сентября. Однако проваленный допинг-тест бразильца поставил под угрозу срыва поединок с участием Нганну.

Руководство UFC активно искало замену дус Сантуса на поединок с Нганну. Сам боец бросил вызов Алистайру Оверему. Тем не менее подобрать соперника для Нганну не удалось, после чего было официально объявлено о том, что он выступит на турнире UFC 215.

Предыдущий поединок француз провёл в январе 2017 года, когда одолел Андрея Орловского.