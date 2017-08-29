Альварес: неважно, выиграю я нокаутом или по очкам, главное — победа

16 сентября в Лас-Вегасе состоится поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. В преддверии поединка последний оценивает свои шансы на успех, а также заверяет, что главной для него будет победа, а не то, как она будет добыта — нокаутом или по очкам.

«Важным фактором в нашем поединке будет скорость. В прошлом у меня были большие и важные бои, но этот — самый важный. Головкин — самый опасный соперник в моей карьере, и я готов к вызову.

Возможно, он сильнее меня, но это не значит, что он бьёт мощнее меня. Как бы то ни было, тренировки мне придают уверенности. Для меня неважно, как я выиграю поединок, нокаутом или по очкам, главное — победа. Люди говорят, что победитель станет лидером P4P, что же, я готов к этому", — приводит слова Канело BoxingScene.