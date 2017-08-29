Галанов и Тищенко пробились в полуфинал ЧМ, гарантировав себе бронзовые медали

В немецком Гамбурге продолжается чемпионат мира по боксу. Сегодня на турнире прошли четвертьфинальные поединки. За выход в полуфинал боролись четыре россиянина. Так боксёр Василий Егоров (до 49 кг) не смог пройти в следующую стадию, уступив сопернику из Казахстана Жомарту Ержану.

Представитель России в супертяжёлом весе, опытный Максим Бабанин, также остановился в шаге от наград, не сумев преодолеть барьер в лице австралийца Джозефа Гуделла.

Ещё два российских боксёра одержали сегодня победы, таким образом пройдя в полуфинал и гарантировав себе бронзовые награды турнира. Тамир Галанов (до 52 кг), перебоксировал итальянца Мануэля Каппаи, а Олимпийский чемпион Евгений Тищенко праздновал успех в бою с новозеландцем Дэвидом Нийком.