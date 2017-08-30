26-летняя чемпионка мира скончалась от лёгочной эмболии

26-летняя француженка, чемпионка мира по боксу в полулёгкой весовой категории среди профессионалов по версии WBF Анжелик Дюшмен (14-0,3 КО) скончалась от сердечного приступа, сообщает Ringtv.

Спортсменке стало плохо во время тренировки. Дюшмен была доставлена в одно из лечебных заведений Перпеньяна, где скончалась через несколько часов после госпитализации. По предварительной оценке врачей, у француженки произошла закупорка лёгочной артерии, что и стало причиной остановки сердца.

После успешной любительской карьеры Дюшмен в 2012 году перешла в профессионалы, где быстро вышла на титульные бои. Сначала она завоевала титул чемпионки Франции, затем чемпионки Европы, а в мае 2017 года ей удалось стать и чемпионкой мира.