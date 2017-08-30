Стивенсон предложил бой Баду Джеку

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон, дал понять, что готов согласиться на бой с обладателем пояса WBA Regular Баду Джеком. Последний завоевал титул в минувшие выходные, когда отобрал его у Нэйтана Клеверли, справившись с соперником за пять раундов.

В частности, на своей странице в «Твиттере» Стивенсон написал следующее:

«Баду Джек, поздравляю. Теперь у тебя есть пояс и я хочу его. Андре Уорд тратит моё время попусту. так что давай устроим бой», — завершил боксёр.

Предыдущий бой Адонис Стивенсон провёл в июне этого года, когда нокаутировал поляка Анджея Фонфару.