Макгрегор не сможет участвовать в боях до конца октября по запрету медиков

Чемпион UFC Конор Макгрегор останется вне спорта на ближайшие два месяца. Спортивная комиссия штата Невада запретила 29-летнему ирландцу участвовать в поединках и спаррингах до 26 октября, а также боец должен воздержаться от «любых контактов» до 11 октября, сообщает ESPN.



Как отмечается, подобный запрет является стандартной медицинской практикой регулирования в боевых вида спорта и не повлияет на дальнейшую карьеру Макгрегора, который проиграл Флойду Мейвезеру-младшему в десятом раунде в боксёрском суперпоединке в Лас-Вегасе.