Джонс: отправлю Маргарито на пенсию в его собственной стране

Американский боксёр Карсон Джонс уверен в своей победе в предстоящем бою с мексиканцем Антонио Маргарито, запланированном на 2 сентября в Чиуауа (Мексика).



«У Маргарито была отличная боксёрская карьера, он был настоящим кошмаром для соперников. Но теперь он находится на завершающей стадии карьеры, и я позабочусь о том, чтобы дать ему возможность уйти на пенсию в его собственной стране. Маргарито обладает стилем, который идеально мне подходит. И я собираюсь победить его вчистую», — цитирует Джонса BoxingScene.