Санчес: Головкину нужно уничтожить Альвареса

Известный тренер Абель Санчес, который тренирует чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, считает, что предстоящий бой с Саулем Альваресом будет знаковым для его подопечного. Встреча этих боксёров состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.



«Все большие бои проходят в Вегасе. У Геннадия никогда не было такого боя. Это поединок за мировое господство. Средний вес всегда был дивизионом славы, поэтому победитель этого боя будет суперзвездой.



Геннадию нужно избить Альвареса, уничтожить его, уничтожить ту ауру, которая окружает его на данный момент», — цитирует Санчеса BoxingScene.