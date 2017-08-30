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Сын Мейвезера-младшего: отец не вернётся на ринг, он уже старик

30 августа 2017, среда. 13:38 Бокс/ММА

Кораун Мейвезер, сын Флойда Мейвезера-младшего, заявил, что не стоит мечтать о возвращении его отца на ринг. 26 августа Флойд провёл бой против Конора Макгрегора, над которым одержал досрочную победу. По заверениям самого боксёра, этот бой был для него последним на профессиональном ринге.

Недавно Корауна спросили, есть ли шансы, что его отец проведёт реванш с Макгрегором, на что он ответил: «Нет шансов. Никакого реванша. Официально всё решено. Ему уже 40 лет, примите это. Он уже старик». Об этом сообщает TMZ Sports.

Источник: TMZ Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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