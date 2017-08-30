M-1 Global l представила проморолик к турниру M-1 Challenge 84

Компания M-1 Global представила проморолик к турниру по смешанным единоборствам M-1 Challenge 84, который пройдёт 27 октября в Санкт-Петербурге, во дворце спорта «Ледовый». Этот турнир будет приурочен к празднованию 20-летия компании M-1 Global.



В главном бою вечера любимец петербургских болельщиков Сергей Романов, представляющий клуб «Сечь PRO», бросит вызов не знающему поражений чемпиону мира в полусреднем весе по версии M-1 Challenge – бойцу команды «Новый Поток», авторской школы «Шторм» и клуба «Боец» Алексею Кунченко.

Видео доступно на официальном каналек M-1 Global в Youtube.