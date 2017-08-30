Влодарчик готовится сразиться с Гассиевым в конце октября

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Кшиштоф Влодарчик готовится сразиться с обладателем пояса IBF Муратом Гассиевым в конце октября. Об этом рассказал тренер поляка Фёдор Лапин.



Встреча этих боксёров должна пройти в рамках турнира Мировой боксёрской суперсерии. Это единственная пара боксёров серии, у которой не определена дата боя.



«Мы готовимся под конец октября. Мы сейчас в горах в Закопане, с прошлой недели мы начали активную подготовку. Мы раньше тоже тренировались, но сейчас именно активное ОФП. Система подготовки та же, что и всегда. Просто мы меняем что-то под состояние боксёра – что было 10 лет назад и сейчас… По началу тренировок могу сказать, что он готов намного лучше, чем перед последними боями. У него высокая мотивация сейчас», — цитирует Лапина «Р-Спорт».