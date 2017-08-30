Малиньяджи: готов драться с Макгрегором на условиях «победителю достаётся всё»

Поли Малиньяджи предлагает Конору Макгрегрору провести бой на боксёрском ринге и готов драться на условиях, при которых весь гонорар достанется победителю.



Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, однако в какой-то момент покинул лагерь ирландца, когда тот опубликовал фото со спарринга, на которых якобы отправил американца в нокдаун. Сам Поли утверждал, что оказался на канвасе после толчка.



«Я думаю, что болельщики этого хотят. И этот бой можно будет хорошо продать. Вопрос в том, насколько сильно он этого хочет. У общественности сложилось восприятие, что он взял верх надо мной в спарринге. И они верят в этот долбаный нокдаун. Но мы знаем, что произойдёт, если он сразится со мной. Он знает, что спарринговал со мной, когда моя форма составляла лишь 35-40% от того, какой должна быть, поскольку у меня был долгий простой. И он знает, какие трудности я ему доставил.



Я готов на условия «победитель забирает всё». Я готов рискнуть сразиться с ним, не получив ничего, просто чтобы бить его снова и снова. Вот насколько я уверен, что он не сможет побить меня», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.