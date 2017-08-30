Головкин: у нас с Канело будет настоящий мексиканский бой

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин заявил, что его поединок с Саулем Альваресом пройдёт в мексиканском стиле.

«Это бой, которым бокс может гордиться. Самый большой бой, он для истории. Настоящий мексиканский бой. Все его запомнят. Канело — боец № 1 в Мексике, стране, известной великими бойцами. Он особенный. Мы устроим отличный бой. Я рад наконец-то драться в Лас-Вегасе и ещё больше рад, что буду драться с Канело», — приводит слова Головкина Boxing Scene.

Головкин и Альварес проведут поединок 16 сентября в Лас-Вегасе, США.