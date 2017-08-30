Мейвезер-старший: если Макгрегор продолжит выступать в боксе, его убьют

Флойд Мейвезер-старший, отец Флойда Мейвезера-младшего, считает, что Конору Макгрегору опасно выступать на боксёрском ринге.

«Никогда не видел, чтобы кто-то трепался, как он. И после этого драться вот так? Это было жалко. Особенно из-за его запрещённых ударов по затылку. Он не показал никакого бокса, я ничего не увидел.

Всё хорошее для него заключалось в деньгах. Никакой славы он не получил, это был провал. Если он продолжит выступать в боксе, кто-нибудь его убьёт", — приводит слова Мейвезера-старшего Boxing Scene.