Кроуфорд отказался от титула IBF, Липинец сразится за вакантный пояс

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBA/WBC/WBO Теренс Кроуфорд отказался от титула IBF. Организация требовала от него обязательной защиты в бою с Сергеем Липинцом. Торги были назначены на 31 августа, но американец предпочёл освободить пояс, сообщает Boxing Scene.

Отметим, что Кроуфорд завоевал титул IBF только 19 августа, победив Джулиуса Индонго.

Липинец проведёт бой за вакантный титул с доступным соперником, имеющим самое высокое положение в рейтинге IBF. В настоящий момент ближайшее к россиянину место в рейтинге занимает японец Акихиро Кондо.