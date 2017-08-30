Мейвезер-младший: у Макгрегора солидная сила удара, но я встречал такую прежде

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший оценил силу удара Конора Макгрегора как достаточно высокую, но не выдающуюся.

«Что до силы его удара, то она солидная. Я чувствовал такое прежде, поэтому продолжал идти вперёд. Очевидно, что это не та сила, против которой нельзя наступать. Потому, будь она такой, я бы вперёд не шёл», — приводит слова Мейвезера-младшего Bloody Elbow.

26 августа Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде — рефери остановил бой после продолжительной атаки американца, на которую Макгрегор не отвечал.