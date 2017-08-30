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Холм: первые три раунда уверенно выиграл Макгрегор

30 августа 2017, среда. 23:48 Бокс/ММА

Бывшая чемпионка UFC Холли Холм похвалила Конора Макгрегора за начало боя с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я считала, что поначалу Макгрегору удастся попадать по Мейвезеру, и ему удавалось. Первые три раунда я уверенно отдаю ему. Возможно, четвёртый и восьмой. В начале он был лучше.

При этом Мейвезер даёт людям бить, начинает не спеша и потом разгоняется. Так что меня не удивило, что Мейвезер позволял это Конору. В то же время я думаю, что Макгрегор его огорошил. Давно его никто не удивлял. Конор сделал это за счёт другого стиля", — приводит слова Холм Bloody Elbow.

Источник: Bloody Elbow Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
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