Кормье: если Джонса признают виновным, буду носить титул UFC с гордостью

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что возвращение ему титула будет справедливым, если Джона Джонса признают виновным в употреблении допинга.

«В 2015 году многие твердили, что мне отдали этот пояс, хотя я завоевал его в бою с Энтони Джонсоном. В этот раз, думаю, мне отдадут пояс из-за произошедшего. Я знаю, что у нас был бой. Но если он не вёл его чисто, то насколько это честно в отношении меня?

Если докажут, что Джонс что-то принимал, значит, этого боя не было, и титул останется мне. Я приму его и буду носить с гордостью, как прежде. Покажу людям, что он означает. А если докажут, что Джонс был чист, то я вернусь к работе, чтобы встретиться с ним снова», — цитирует Кормье MMA Fighting.