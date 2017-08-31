Фёдор Чудинов вернётся на ринг 3 ноября в Нижнем Новгороде

Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA Фёдор Чудинов проведёт свой следующий поединок 3 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в промоутерской компании «Патриот», с которой сотрудничает спортсмен.



«Фёдор Чудинов проведёт следующий бой 3 ноября в Нижнем Новгороде. Также там будет боксировать Андрей Сироткин», — приводит слова представителя компании «Патриот» ТАСС.



Предыдущий свой бой Чудинов провёл 22 июля на Красной площади в Москве против аргентинского боксёра Хонатана Барбадильо, которого победил техническим нокаутом во втором раунде.