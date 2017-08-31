Баррера нацелен на бой с Ковалёвым в ноябре текущего года

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера рассказал, что его команда ведёт переговоры с промоутерами Сергея Ковалёва, компанией Main Events, об организации боя в ноябре текущего года в Нью-Йорке.



«Мы ведём переговоры с Main Events о возможности проведения боя с Ковалёвым в ноябре этого года на арене «Мэдисон Сквар Гарден». Я готовлюсь к тому, что моим соперником будет Ковалёв или Адонис Стивенсон (чемпион мира по версии WBC. — Прим. «Чемпионата»). Я верю в моего менеджера Луиса Молину и надеюсь, что в моей карьере в ближайшие месяцы произойдёт что-то хорошее», — цитирует Барреру BoxingScene.