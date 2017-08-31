WBC: сделаем всё, чтобы бой Уалдер — Джошуа состоялся

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман обещает всячески содействовать в организации объединительного боя между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и обладателем поясов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа.



Длжошуа сперва предстоит провести обязательную защиту титула IBF в бою с Кубратом Пулевым, а затем встретиться с обязательным претендентом на титул WBA Луисом Ортисом.



«Мы сделаем всё необходимое и возможное, чтобы это произошло. Это бой, который все хотят вдеть. Джошуа является позитивным примером для подражания, и Уайлдер также. Два непобедимых чемпиона должны встретиться на ринге как можно скорее. У обоих есть свои обязательства, поэтому следующий год будет более подходящим временем для их встречи», — цитирует Сулеймана BoxingScene.