Головкин: думаю, задержусь в боксе ещё на пять лет

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин признался, что не ощущает на себе влияние возраста. 16 сентября в Лас-Вегасе Головкину предстоит сразиться с Саулем Альваресом.



«Я прекрасно себя чувствую в этом возрасте. Я просто тренируюсь каждый день и чувствую себя таким, как прежде. Мои спарринги проходят как прежде, моя скорость, моя мощь — я чувствую, что ничего не утратил. Я чувствую себя так же, как 10 лет назад. Сейчас мне 35 лет, но я ощущаю себя на 25.



Думаю, у меня ещё есть пять лет в боксе. В этом спорте каждый день сложный и опасный. Но сейчас я чувствую себя прекрасно. Моя семья и команда поддерживают меня. Так что, наверное, я проведу в боксе ещё пять лет», — цитирует Головкина Fightnews.