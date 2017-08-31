В «Уильямсе» опровергли слухи о возможном переходе Алонсо

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс опровергла слухи о том, что пилот «Макларена» Фернандо Алонсо может продолжить карьеру в её команде.



«Я с изумлением читала об этом. Я ничего не знаю об этом. Я никогда с ним не вела переговоров, никогда не сидела с ним за одним столом», — цитирует Клэр немецкая газета Bild.



Также она отвергла предположения о том, что отец Лэнса Стролла якобы готов взять на себя издержки по зарплате Алонсо, чтобы обеспечить своему сыну Лэнсу Строллу лучшего напарника. «Забудьте об этом. Мистер Стролл успешный бизнесмен, потому что не разбрасывается деньгами», — сказала Уильямс.