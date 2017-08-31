Уайт: трансляцию боя Мейвезер — Магкрегор купили 6,5 млн человек

По словам президента UFC Дэны Уайта, трансляцию боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером-младшим по системе Pay-Per-View купили 6,5 млн человек. Об этом в своём «Инстаграме» сообщил журналист Майк Дайс, опубликовавший видеоролик с соответствующими словами Уайта.



Если эта информация соответствует истине, то данный бой побил рекорд по продажам в PPV. До этого момента рекорд продаж в PPV приходился на поединок Мейвезера с Мэнни Пакьяо, который купили 4,6 млн человек в США (5,5 млн во всём мире).

Видеоролик доступен в «инстаграме» Дайса.