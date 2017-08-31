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Макгрегор: для третьего боя Диасу придётся спуститься в лёгкий вес

31 августа 2017, четверг. 17:19 Бокс/ММА

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор заявил, что согласится на третий бой с Нэйтом Диасом только в рамках среднего веса.

«Сейчас я чемпион лёгкого веса. Я дрался с ним в полусреднем, и он меня побил. Потом я провёл с ним реванш в полусреднем весе и побил его. Теперь я чемпион лёгкого веса, и если он хочет драться — должен спуститься в мою категорию.

Это честно. Я не просил реванша в лёгкой категории, я просил его в том же весе. Думал, это честный шаг с моей стороны, и потом я выиграл. Если он хочет драться, то должен вписаться в лимит лёгкого веса", — приводит слова Макгрегора Bloody Elbow.

Источник: Bloody Elbow Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор
Новости. Бокс/ММА
31 августа 2017, четверг
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