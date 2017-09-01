Альварес: с радостью провёл бы ещё один поединок с Мейвезером

Мексиканский боксёр Сауль Альварес, рассказал о своём отношении к Флойду Мейвезеру и Конору Макгрегору, а также заявил, что хотел бы провести с американцем ещё один бой.

«Я бы с радостью провёл ещё один поединок с Мейвезером, но понимаю, что он завершил карьеру. Возвращаясь к нашей первой встрече ( в сентября 2013 года — прим „Чемпионата“), я понимаю, что я был моложе и у меня не было того опыта, которым я обладаю сейчас. Я бы подрался с ним вновь, но если этого не произойдёт, то ничего страшного. Я просто продолжу делать то, что делаю сейчас.

Макгрегор? ему следует провести ещё несколько боёв в боксе, чтобы набраться опыта. Провёл ли я бы с ним бой? никогда не говори никогда. У Конора хорошая техника, он классно контратакует, у него есть скорость и отличные рефлексы, но у него нет опыта в профессиональном боксе", — приводит слова Альвареса Fightnews.