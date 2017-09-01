Хаттона не впечатлил бой Макгрегора с Мейвезером

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон поделился своим мнением о поединке между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером-младшим, состоявшемся 26 августа в Лас-Вегасе. В этом бою Макгрегор потерпел досрочное поражение в 10-м раунде. Хаттон считает, что ирландцу лучше продолжить выступать в UFC, где он является звездой.

«Я не думаю, что это был отличный бой. Конор хорошо начал, но я не знаю, было ли это из-за того, что Флойд медленно начал. Я ничего не хочу отнимать у Конора. Я думаю, что шумиха вокруг организации боя была больше, чем сам поединок.

Я отдаю должное уважение Конору. Думаю, было очевидно, что этот спорт (бокс. — Прим. «Чемпионата») совершенно отличается (от ММА — Прим. «Чемпионата»). Здесь требуются годы опыта», — цитирует Хаттона BoxingScene.