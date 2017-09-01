Мэнни Пакьяо не сможет провести матч-реванш с Джеффом Хорном 12 ноября

Глава Австралийского штата Квинсленд Анастасия Палащук сообщила о том, что Мэнни Пакьяо не сможет провести матч-реванш с чемпионом мира WBO во втором полусреднем весе Джеффом Хорном 12 ноября в Брисбене, как это было запланировано изначально. Предполагается, что у Пакьяо, который также является сенатором Филиппин, есть обязательства, связанные с его политической деятельностью, которые не позволяют ему вернуться на ринг в указанную дату.

«Нам сообщили сегодня, что Мэнни Пакьяо не может вернуться на ринг 12 ноября, как было запланировано. Я беседовала с мистером Пакьяо, который также является сенатором Филиппин, и он будет занят выполнением других обязательств. Кто бы ни был претендентом, моё правительство поможет организовать встречу, потому что это будет хорошая новость для Квинсленда», — цитирует Палащук BoxingScene.