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Малиньяджи: Макгрегор не хочет драться со мной, ибо вновь проиграет досрочно

1 сентября 2017, пятница. 13:09 Бокс/ММА

Поли Малиньяджи считает, что Конор Макгрегор ни за что не согласится сразиться с ним на боксёрском ринге.

Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, однако в какой-то момент покинул лагерь ирландца, когда тот опубликовал фото со спарринга, на которых якобы отправил американца в нокдаун. Сам Поли утверждал, что оказался на канвасе после толчка.

«Я вам скажу, почему Конор остерегается боя со мной: потому что он знает, что на самом деле произошло на сессии спарринга… Он может говорить всё, что захочет, потому что наш спарринг проходил за закрытыми дверьми… Но если бы случилось так, чтобы все могли увидеть это, то он не смог бы отредактировать это, как видео, и его имидж серьёзно пострадал бы.

Я бы вынудил его отказаться от продолжения боя, так же как это сделал Флойд. И для того чтобы это сделать, не нужно быть слишком хорошим, нужно просто довести его до такого состояния, чтобы он сам желал завершения боя», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Поли Малиньяджи Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
1 сентября 2017, пятница
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