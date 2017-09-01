Кроуфорд получил статус суперчемпиона WBA

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) возвела Терренса Кроуфорда в ранг суперчемпиона в первом среднем весе в связи с его заслугами, сообщает Fightnews.



19 августа Кроуфорд объединил в своих руках титулы IBF/IBO/WBA/WBC/WBO, одержав досрочную победу над Джулиусом Индонго. Впоследствии Кроуфорд освободил пояс IBF, отказавшись от встречи с официальным претендентом на титул россиянином Сергеем Липинцем.

Предоставление Кроуфорду статуса суперчемпиона, однако, не означает, что WBA планирует разыграть титул регулярного чемпиона или временного чемпиона. Ранее WBA обозначила, что намеревается придерживаться курса на наличие одного чемпиона в каждой весовой категории.