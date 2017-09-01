Промоутеров обязали платить ФБР от 100 до 250 тыс. рублей ежегодно

Промоутеры профессиональных боксёров будут обязаны ежегодно делать выплаты Федерации бокса Росии в размере 100 или 250 тыс. рублей в качестве членских взносов. Это предусмотрено новым регламентом ФБР, сообщает ТАСС.



Для физического лица или индивидуального предпринимателя членский взнос составит 100 тыс., тогда как для ООО оформление лицензии и членский взнос обойдутся в 250 тыс. рублей.



Кроме того, определены суммы взносов для санкционирования титульных боёв по версиям международных организаций. В соответствии с размером суммарного гонорара боксёров, разыгрывающих титул, сумма взноса будет варьироваться от 15 до 150 тыс. рублей.