Заб Джуда арестован за неуплату алиментов на сумму $ 120 тыс.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Заб Джуда угодил за решётку за неуплату алиментов. Боксёр был приговорён судьёй округа Квинс к трёхмесячному заключению за неуплату алиментов на сумму $ 120 тыс., сообщает New York Daily News.

Сам боксёр на суде отметил, что не сможет выплатить $ 120 тыс., если будет находиться за решёткой. Однако когда судья потребовал от боксёра выплаты хотя бы 10% от задолженности, чтобы оставить его на свободе, боксёр оказался не в состоянии выплатить и эту сумму.