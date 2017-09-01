Орлов: Мейвезер — Макгрегор — халтура, бой должен был завершиться в 1-м раунде

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями о недавнем нашумевшем поединке между бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором. По мнению специалиста, этот бой не заслуживал таких гонораров и по большому счёту являлся шоу.

«Ну это же халтура, просто розыгрыш денег. Нашли спонсоров, которые вложили огромные деньги: 100 миллионов одному, 30 — другому. Разве может чемпион мира по боям без правил победить боксёра в боксе? Это как в футбол с футболистом играл бы баскетболист. Может ли баскетболист оказаться сильнее на футбольном поле? Ну это же разные виды. Очевидно, что это шоу, но все довольны, все рады. А любители спорта негодуют — зачем это всё? Со мной согласен пловец Фелпс, предложивший Макгрегору посостязаться в плавании.



У меня есть друзья, занимающиеся боксом, и они говорят, что этот бой должен был закончиться ещё в первом раунде. Просто терпели, чтобы зрители не стали плеваться и ругать организаторов. Друзья, это шоу, которое сегодня существует. У Макгрегора же другая техника, у него бокса, может быть, всего-то десять процентов, а в основном он бьёт ногами, делает удушения. У боксёра же своя техника. И Ибрагимович сказал, что тоже хотел бы быть Макгрегором, чтобы 30 миллионов получить. По большому счёту, Мейвезер мог нокаутировать Конора по-настоящему. И что тогда было бы?» — заявил Орлов в интервью радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».