Галанов уступил Вейтиа в полуфинале ЧМ и стал бронзовым призёром турнира

Сегодня, 1 сентября, в Гамбурге на чемпионате мира по боксу проходит второй день полуфинальных поединков. В программу дня вошёл и бой с участием российского боксёра в весовой категории до 52 кг Тамира Галанова.

Россиянин не сумел пройти в финал мирового первенства, уступив по очкам представителю кубинской сборной Йосбани Вейтиа. Таким образом, Галанов стал обладателем бронзовой награды чемпионата.

Единственным россиянином, пробившимся в финал турнира, стал боксёр первого тяжёлого веса Евгений Тищенко, который оспорит звание чемпиона с кубинцем Эрисланди Савоном.